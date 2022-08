Este fin de semana, una mujer denunció que tras acompañar a un boliche de Caleta Olivia a su hijo y su sobrino junto a sus respectivos amigos, uno de los patovicas los habría golpeado "por salir cantando" del recinto bailable.

“El sábado por la noche, elegimos una vez más el local porque desde que empecé a salir, hace muchos años, lo elegí y aunque he visto este tipo de cosas no me parecía tan grave hasta que me pasó a mí”, señaló en diálogo con La Opinión Austral.

Detalló que la mayoría de chicos eran adolescentes y estaban celebrando una despedida. “Al terminar y llegada la hora de salir del boliche, con la adrenalina con la que uno sale de haber pasado una buena noche, esto le molestó a un empleado de seguridad", sostuvo.

Y agregó que "si le molesta este tipo de cosas, no debería estar cumpliendo función de seguridad sino de matón, ya que la seguridad de un boliche no está para eso sino para evitar todo tipo de inconvenientes”, remarcó.

Allí contó que el patovica le pegó una trompada a su hijo y lo arrastró en modo “avalancha”. “No podés reventarle la cara a un pibe que sale a divertirse, bajo ningún punto de vista podés levantarle la mano a un pibe que va cantando o a cualquiera que se te cruce, de una manera tan violenta como esa”, apuntó contra el empleado