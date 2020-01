COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR)- La Policía del Chubut acompañada de la Prefectura, amigos y familiares de Victorio Joursin, continúan sin descanso la búsqueda del abuelo que desapareció hace 15 días. Este viernes un parapsicólogo de la ciudad aseguró que tiene pistas de dónde está.

En las últimas horas del jueves, surgieron nuevas pistas sobre dónde podría estar Victorio. Un vecino de zona sur dio aviso que vio al abuelo en un comercio de Avenida Kennedy y Estados Unidos, por lo que la policía revisa los registros de las cámaras de seguridad.

Victorio tiene 75 años y padece Alzheimer, desapareció en la tarde del jueves 16 de enero, en inmediaciones de la calle Nahuel Huapi en la zona de Kilómetro 8. Una cámara de un vecino lo registró caminando por la zona, pero desde entonces no hubo más datos certeros sobre su paradero.

Este viernes, el parapsicólogo, tarotista, terapeuta e investigador paranormal comodorense, Jesús Carrizo, asegura que a través de un trabajo de radiestesia logró tener precisiones acerca de dónde estaría Victorio. Según explicó, el abuelo se encuentra a 8,5 kilómetros del lado oeste, partiendo de la playa de tanques que se encuentra ubicada en Caleta Córdova. “De ahí habría que buscarlo en un radio de 300 metros, esta es mi colaboración en ayuda de la búsqueda del vecino”, aseguró.

AMIGOS Y AMIGAS MI BUSQUEDA DICE QUE "" VICTORIO "" SE ENCUENTRA A 8,5 KM DE LADO OESTE PARTIENDO DE LA PLAYA DE... Publicado por Jesus Carrizo en Viernes, 31 de enero de 2020

En diálogo con ADNSUR, Carrizo prefirió no brindar mayores detalles pero aclaró que aún no ha tomado contacto con el personal policial a cargo de la búsqueda, aunque sí ha intercambiado mensajes por la familia de Victorio. “Yo lo hago como colaboración. Yo vi la ubicación del abuelo”, dijo.

Asimismo, explicó que aprendió radiestesia con el padre Ricardo Gerula, quien asegura es el padre de esta rama en la Argentina. Detalló que los alemanes utilizaban la radiestesia en la guerra mundial: Tenían un grupo de radiestesistas que se dedican a buscar submarinos y campos minados”, indicó.

La radiestesia es la facultad que posee el ser humano para percibir radiaciones. Mediante técnicas y disciplinas aplicadas a través de los siglos, ha alcanzado un alto grado de desarrollo que permite realizar todo tipo de investigaciones.

Por último, Carrizo aseguró que ya he encontrado personas que eran buscadas “pero los casos son privados; sólo que este caso está difundido, pero en los otros preservo la identidad de las personas que me contratan", indicó.