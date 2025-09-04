Las prácticas de deportes aéreos como el parapente son cada vez más comunes en destinos turísticos de montaña, donde la geografía y las condiciones climáticas suelen ser ideales para esta actividad.

Sin embargo, este tipo de disciplinas, aunque generalmente seguras y reglamentadas, no están exentas de riesgos. Un cambio repentino en la dirección o intensidad del viento, una ráfaga inesperada o una maniobra mal calculada pueden convertir una experiencia recreativa en un momento de tensión.

Eso fue lo que ocurrió el pasado miércoles por la tarde, cuando un parapente quedó atrapado entre las copas de los árboles en la zona de Villa Turismo, mientras intentaba aterrizar. La escena sorprendió a los vecinos del callejón de Muñoz, quienes rápidamente acudieron al lugar para asistir al piloto.

El hecho ocurrió cerca de las 17 horas en la zona del callejón de Muñoz, en Villa Turismo. Según relataron vecinos del lugar, el piloto perdió estabilidad en el descenso y el parapente terminó enredado en las ramas de unos árboles.

“El parapente quedó colgado y el piloto pudo ser rescatado gracias a la ayuda de las personas que se acercaron para bajarlo de los árboles”, indicaron testigos. En tanto, el piloto no sufrió heridas. “No fue algo grave, el piloto aterrizó de pie y está bien”, señalaron.

Con información de Diario Jornada, redactada y editada por un periodista de ADNSUR