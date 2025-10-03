Un incendio voraz se registró este viernes por la mañana en el kilómetro 8, en la zona norte de Comodoro Rivadavia. El fuego se inició por un cortocircuito y las llamas se extendieron rápidamente por la casa de chapa y zinc. El padre de familia y su hija menor, de 3 años, fueron trasladados al hospital.

El hecho ocurrió cerca de las 06:45, en una casa sobre la calle Cabo 1.º Lisazu N.º 1017. Según informó la Comisaría Distrito Km 8, el fuego comenzó, según declaró la propietaria, una mujer de 39 años, por un cortocircuito en la cocina, que rápidamente se propagó al resto de la casa, construida en madera y chapa zinc, lo que facilitó la expansión de las llamas.

Al recibir la alerta, personal policial acudió al lugar y solicitó de inmediato la intervención de los bomberos, quienes llegaron con las autobombas N.º 46 y 57 y lograron controlar el incendio sin que se produjeran víctimas de gravedad.

Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

La evacuación de la familia fue posible gracias a la rápida y heroica reacción de la pareja de la propietaria.

Según el relato de su pareja, el hombre abrió camino destruyendo parte de la estructura con su propio cuerpo, permitiendo que sus tres hijas menores, de 3, 10 y 15 años, y su pareja pudieran salir a salvo. En el proceso, sufrió una leve quemadura en el hombro izquierdo.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas (SEM 107) asistió a la familia en el lugar y posteriormente trasladó a Navarro y a la menor de 3 años al hospital regional, donde se realizaron controles médicos.

Brutal ataque en Comodoro: un hombre mayor fue mordido por un perro y golpeado con una cadena por su dueño

La intervención también contó con personal de Defensa Civil, además de la presencia de personal policial y bomberos.

Las autoridades destacaron la importancia de la rápida acción de la familia y de los equipos de emergencia, y resaltaron que, aunque hubo lesiones leves, todas las personas involucradas se encuentran fuera de peligro.

En tanto, la vivienda sufrió daños importantes por el fuego y la destrucción de la estructura, ya que su material era de fácil combustión.