Un oficial principal de la Policía de Río Negro fue imputado por la Justicia tras ser acusado de intentar besar por la fuerza a una agente en la comisaría 21 de Roca. El juez de Garantías, Julio Martínez Vivot, formuló cargos por abuso sexual simple en grado de tentativa y coacción, en un caso que involucra una relación jerárquica dentro de la fuerza.

El episodio ocurrió en septiembre del año pasado, cuando el acusado se desempeñaba como tercer jefe de la comisaría. Según la denuncia, el uniformado intentó besar a una subalterna en horario laboral, aprovechando su posición jerárquica. La víctima se resistió y logró evitar el contacto, pero el hecho quedó respaldado por mensajes posteriores enviados por el imputado, en los que hacía referencia a la situación y a presiones vinculadas a la autorización de licencias.

El magistrado analizó durante dos días la acusación antes de formalizar los cargos. En su resolución, sostuvo que “intentar dar un beso en contra de la voluntad de otra persona constituye abuso sexual”, y que en este caso la resistencia de la víctima impidió la consumación. Además, aplicó el agravante por condición de funcionario policial, dado que el hecho ocurrió dentro de la institución y en un contexto de subordinación jerárquica.

La imputación por coacción

Además del abuso sexual en grado de tentativa, el juez también avaló la acusación por coacción. La investigación determinó que, en su rol como jefe de operaciones, el imputado tenía influencia en la concesión de permisos y licencias. Según la fiscalía, esa capacidad le permitió condicionar a la denunciante, lo que configuraría una presión indebida.

En los mensajes incorporados al expediente, el acusado habría hecho referencia a “arreglar una autorización con un beso”, lo que fue considerado un indicio de utilización del poder jerárquico para obtener favores personales.

El juez dispuso prohibición de acercamiento a menos de 50 metros de la víctima y de cualquier tipo de contacto —por teléfono, mensajes o redes sociales— hasta el 20 de diciembre, con posibilidad de prórroga. Martínez Vivot advirtió que incluso un gesto mínimo, como el envío de un emoji, podría violar la medida y derivar en una nueva imputación.