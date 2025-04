Un odontólogo de Cipolletti se vio envuelto en un insólito conflicto con Mercado Libre y Mercado Pago, luego de que la plataforma le bloqueara sin previo aviso sus cuentas, impidiéndole acceder a su dinero. Sin éxito en sus reclamos, decidió llevar el caso a la Justicia y logró que la empresa explique los motivos del cierre.

Del bloqueo repentino a una batalla legal

El profesional dependía de ambas plataformas para cobrar sus honorarios, pagar servicios y comprar insumos. Sin embargo, todo cambió cuando un día intentó ingresar y descubrió que sus cuentas estaban bloqueadas.

"No me dieron explicaciones, solo me dejaron sin acceso a mi dinero", expresó en su reclamo judicial.

Lo más grave fue que la empresa se negó a brindar respuestas concretas. Primero, intentó resolver la situación a través de una mediación, pero Mercado Libre no respondió. Luego, envió una carta documento, que tampoco tuvo efecto.

Ante el silencio absoluto, decidió acudir a la Justicia e inició una acción de habeas data, un recurso legal que permite a los ciudadanos exigir acceso a información personal en manos de empresas o entidades.

¿Qué respondió Mercado Libre?

En el marco del proceso judicial, la empresa finalmente reveló los motivos del bloqueo:

El odontólogo tenía tres cuentas asociadas a su DNI.

Una fue suspendida por falta de validación de datos.

Las otras dos fueron bloqueadas por supuestas "operaciones fraudulentas".

Los saldos en las cuentas eran mínimos o nulos al momento del cierre.

Este último punto generó dudas en la defensa del profesional, ya que sostiene que tenía fondos en sus cuentas y no pudo acceder a ellos.

Fallo a favor del odontólogo

Si bien la jueza no ordenó que le devolvieran el acceso a sus cuentas, consideró que el habeas data estaba justificado y que Mercado Libre debía correr con los costos del proceso.

Explicó que este tipo de acción judicial solo permite exigir información, pero no la rehabilitación de cuentas o la devolución de fondos, lo que requeriría otro tipo de demanda.

"Tuve que llegar hasta la Justicia para que me den una respuesta", expresó el profesional, quien no descarta continuar con nuevas acciones legales para recuperar lo que considera que le corresponde.