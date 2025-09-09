La Justicia de Chubut declaró culpable a un padre acusado de abuso sexual simple contra su hijo de cuatro años. El delito, que implica tocamientos o manoseos con connotación sexual, pudo salir a la luz gracias al alerta generado en el ámbito escolar y a la actitud de la madre, que buscó ayuda de inmediato.

Los abusos fueron cometidos en Lago Puelo. El niño había comenzado a mostrar cambios significativos en su comportamiento: episodios de ira, conductas agresivas y un rechazo marcado al contacto con su padre.

Docentes de la escuela a la que asistía observaron estas señales y recomendaron a la madre recurrir a profesionales de la salud. Fue en ese contexto donde se inició un proceso terapéutico que resultó clave para el “develamiento” de lo sucedido.

Mediante juegos y dibujos, el niño logró expresar lo que estaba viviendo hasta que, finalmente, pudo relatar las situaciones de tocamientos inapropiados durante los encuentros con su padre. Frente a este panorama, la madre realizó la denuncia formal y pidió medidas de protección urgentes para resguardar al pequeño.

El proceso no fue sencillo: requirió una vigilancia constante y la renovación de las medidas adoptadas, pero resultó determinante para garantizar la seguridad de la víctima.

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que el caso refleja la importancia del trabajo articulado entre familia, escuela y profesionales de la salud. La detección temprana, la escucha atenta y el acompañamiento integral son piezas fundamentales para proteger a los niños y niñas en situaciones de vulneración.

Síntomas de alerta y cómo actuar

UNICEF advierte que los niños víctimas de abuso sexual no siempre muestran signos evidentes. Sin embargo, existen señales de alerta que deben tenerse en cuenta y que, aunque no prueban necesariamente la existencia de un abuso, reflejan que algo sucede y requiere atención:

Cambios repentinos en el comportamiento.

Problemas para dormir o pesadillas recurrentes.

Conductas de aislamiento, ansiedad o depresión.

Rechazo a quedarse a solas con una persona en particular.

Juegos o conductas sexualizadas que no son acordes a la edad.

Si aparecen estas señales, es fundamental buscar ayuda profesional de inmediato. Creer en los niños, escucharlos sin juzgarlos y no responsabilizarlos por lo ocurrido es el primer paso para su protección. La prevención y la denuncia siempre recaen en los adultos, nunca en los menores.

Dónde pedir ayuda

Comisarías de la Mujer: son el primer punto de contacto para radicar denuncias en cada localidad.

Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) – Fiscalía de Lago Puelo: Los Jazmines 270, El Hoyo. Teléfonos: 2944-471804/805 (interno 104). Correo: savdlagopuelo@juschubut.gov.ar

Teléfonos de las Comisarías de la Mujer en la Comarca Andina:

Epuyén: +54 9 2945 40-3266

Cholila: +54 9 2945 41-4420

El Maitén: +54 9 2945 61-3899

El Hoyo: +54 9 2944 38-2565

La difusión de estos canales es parte de la tarea de prevención y acompañamiento, que busca que ningún niño o niña atraviese en soledad una situación de abuso.