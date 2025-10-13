Un muerto y heridos tras un grave triple choque en la Ruta 3 rumbo a la Patagonia

La Ruta Nacional 3 volvió a ser escenario de una tragedia vial. Este lunes, alrededor de las 5.30 de la madrugada, un triple choque involucró a un colectivo de larga distancia, una camioneta y un automóvil, dejando una víctima fatal y varios heridos.

El siniestro se produjo en el kilómetro 789, entre las localidades bonaerenses de Hilario Ascasubi y Pedro Luro. Según las primeras informaciones, el colectivo tenía como destino la ciudad de Viedma, mientras que la víctima —un hombre oriundo de Hilario Ascasubi— viajaba en el automóvil que terminó destruido tras el impacto.

Una víctima fatal y varios heridos

Fuentes policiales confirmaron que el conductor del automóvil murió en el acto, mientras que dos mujeres que se trasladaban en la camioneta, identificadas como Gloria Winsetel y Elena Telker, resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Hilario Ascasubi para su atención médica.

En tanto, el chofer del colectivo sufrió heridas de gravedad y fue derivado al hospital de Pedro Luro, mientras que algunos pasajeros presentaron golpes y lesiones leves, sin riesgo de vida.

Tareas de rescate y tránsito interrumpido

Tras el accidente, bomberos voluntarios, policía vial y personal de emergencias médicas trabajaron en el lugar durante las primeras horas de la mañana. La Ruta 3 permaneció totalmente cortada, mientras se realizaban las tareas de rescate, peritajes y retiro de los vehículos involucrados.

El tránsito fue desviado por el camino alternativo a La Salada, según informó la Policía Científica, que se encargó de realizar las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

La Fiscalía de Villarino, a cargo del doctor Dimas García, interviene en la investigación del hecho. El equipo judicial tomó declaraciones a testigos y a algunos pasajeros del colectivo con el objetivo de reconstruir la mecánica del accidente.

Aunque aún no se confirmaron las causas del choque, no se descarta la posibilidad de una maniobra indebida o un error humano en medio de la oscuridad de la madrugada. Las condiciones del asfalto y la baja visibilidad también son parte del análisis pericial.