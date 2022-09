Este martes sobre las 13:15 horas una camioneta la la Policía del Chubut se vio involucrada en un choque múltiple sobre la Ruta Nacional Nº3 -Avda. Yrigoyen al 4500- en la mano que va hacia el sur.

El móvil policial golpeó desde atrás a un Ford Focus y éste embistió a un Ford Ecosport que se encontraba delante.

No se registraron lesionados en ninguno de los vehículos, y debido al congestionamiento de tránsito producto de las fuertes lluvias se decidió no esperar la llegada del control de alcoholemia para no sumar complicaciones en la circulación y evitar un nuevo accidente.

De esa forma, los rodados se retiraron del lugar, ya que todos los intervinientes contaban con la documentación pertinente en regla.