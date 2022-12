Personal policial de la Comisaría de Palazzo intervino este domingo en un accidente de tránsito en Km.14.

El hecho ocurrió cerca de las 14.40 horas en la equina de la calle Felipe Escribano y Hugo Morón, donde un motociclista fue embestido por una conductora.

Según informaron fuentes policiales, el hombre de la moto conducía hacia el sureste cuando fue embestido en la calle Felipe Escribano por una Ford Ecosport (dominio FDU-545) conducido por una mujer.

La víctima fue despedida contra el asfalto y sufrió un golpe en su pierna derecha. Personal de salud lo asitió en el lugar y luego fue trasladado por la Ambulancia del 107 al Hospital Regional.

En el hecho intervino personal de Policía Científica. Tal como se detalló, no lograron secuestrar la moto ya que no estaba en el lugar. La víctima dijo que un amigo la recogió y se la llevó porque no era de él.