Un accidente de tránsito con una persona lesionada se registró este lunes 18 de agosto alrededor de las 16:45 horas, en la intersección de las calles Rivadavia y Chacabuco de Comodoro Rivadavia.

El hecho involucró a una motocicleta marca Benelli modelo 302S y un automóvil marca Toyota. Según el parte oficial, el motociclista, un hombre, circulaba por avenida Rivadavia cuando fue impactado por el automóvil que transitaba por calle Chacabuco.

Como consecuencia de la colisión, el conductor del motovehículo sufrió lesiones en la rodilla izquierda, dedos del pie y manos, por lo que fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado por una ambulancia al hospital regional.

Ambos vehículos fueron secuestrados de manera preventiva, y en el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias médicas, agentes de tránsito y Protección Ciudadana. También se utilizó una grúa para remover la motocicleta del lugar.