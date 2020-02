COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Este domingo 16 de febrero se cumplió un mes de la desaparición de Victorio Joursin, el abuelo de 74 años que se perdió en Kilómetro 8. Su familia asegura que continúan la búsqueda pero no han surgido nuevos datos que lleven a conocer su paradero. Volvieron a pedir la colaboración de camioneros o automovilistas puedan haberlo levantado en la ruta.

Victorio se fue de su casa en la tarde del 16 de enero en el barrio Standart Norte, para dirigirse a una huerta que se encuentra a algunas cuadras, pero debido al Alzheimer se habría desorientado. Desde aquel momento lo buscan incansablemente. “Todavía estamos sin ningún tipo de novedad, la búsqueda se sigue, se continúa recolectando información más que nada. Por la zona (de Km.8) ya hemos rastrillado todo y no surgieron datos. Hoy todo está todo volcado si sale algún dato de afuera, de otra ciudad o de otra provincia”, indicó su hijo Julio.

Asimismo, aclaró que creen que el abuelo no está en la ciudad “Con todo lo que hemos recorrido y rastrillado, no hemos encontrado nada, ni la gorra que se le haya caído o algo. Creemos que alguien lo levantó y lo dejo en algún lado, y lo hayan llevado a otro lugar sin saber que lo estaban buscando”, indicó.

Julio confirmó que continúan recorriendo las calles de Comodoro, y cuando surge algún indicio, de inmediato se da aviso a la Brigada de Investigaciones. “Pero también vamos nosotros y chequeamos, pero no encontramos a nadie. Seguimos pidiendo a la gente que ve a alguien parecido le saque una foto”, indicó.

Tras el dato de un vecino que dijo haberlo visto en un comercio de Avenida Kennedy, se revisaron cámaras de seguridad pero no surgieron novedades. En los últimos días además vecinos de Kilómetro 3 manifestaron dos días seguidos haberlo visto deambular por una zona comercial. “Hemos ido pero no encontramos a nadie. Puede ser una persona similar que viva en la zona, no puede ser que desaparezca en diez minutos, nunca se detecta a nadie”, dijo a La Cien Punto Uno.

El hombre confirmó que la policía está a disposición ante cada novedad o dato que pueda surgir, y no detiene la búsqueda. “Cada día que pasa es más angustiante, tenemos toda la fe y esperanza de encontrarlo pero tendría que haber alguien que lo vio, alguien no quiere hablar por temor que diga. Puede ser que lo hayan alzado y dejado en otro lugar. Necesitamos ese dato”, manifestó Julio.