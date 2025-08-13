Durante la noche del pasado martes, un adolescente de 17 años protagonizó un accidente vehicular en las inmediaciones del Club Tiro Federal de Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con la información obtenida por ADNSUR, el menor conducía un Chevrolet Tracker, perdió el control del vehículo cuando circulaba por Avenida Manuel Quintana y chocó contra el paredón de la mencionada institución deportiva.

Al llegar al lugar, la comitiva policial constató que el conductor era menor de edad. El personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo (0,0 ml/l). Además, la División de Criminalística desplegó las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

La madre del adolescente se presentó en el lugar para exhibir la cédula automotor del vehículo involucrado. Por su parte, el personal de Tránsito labró el acta de infracción número 7130 por la conducción a cargo de un menor.

Un representante del Club Deportivo Tiro Federal se hizo presente y manifestó la intención de radicar una denuncia penal por los daños ocasionados en el muro del predio.

Un insólito episodio de violencia y hurto se registró este martes en un local de telefonía ubicado dentro del Cine Coliseo, en pleno centro de Comodoro.

El hecho ocurrió cerca de las 15:10 y tuvo como protagonista a un hombre que, visiblemente alterado, ingresó al comercio para exigir la entrega de su teléfono celular, el cual se encontraba en reparación.

Según indicaron fuentes policiales, el cliente mantenía una deuda de 80.000 pesos correspondiente al arreglo del equipo, por lo que el personal del local le informó que no podían entregárselo hasta que abonara el monto pendiente. Esta negativa habría provocado la furia del sujeto, quien comenzó a amenazar a los trabajadores del comercio.

En un momento, el hombre se dirigió detrás del mostrador y tomó un celular que no le pertenecía. Tras llevarse el dispositivo, intentó retirarse rápidamente del lugar, pero el damnificado logró interceptarlo antes de que pudiera salir del local.

Minutos después, arribó personal de la Comisaría Seccional Primera, que procedió a la detención del individuo. El teléfono fue recuperado y restituido a su propietario, mientras que el hombre quedó alojado en la dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención.

El caso fue informado al Ministerio Público Fiscal, que ahora investiga el hecho bajo las figuras de amenazas y hurto. Testigos y personal del comercio declararon ante los efectivos, aportando detalles de la secuencia y confirmando que el acusado no tenía vínculo alguno con el celular que intentó llevarse.