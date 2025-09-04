Los accidentes viales siguen siendo una de las principales causas de lesiones y muertes en el país. Con frecuencia se registran maniobras temerarias, exceso de velocidad y siniestros evitables que exponen tanto a conductores como a peatones. Sin embargo, muchas veces las respuestas institucionales ante estos hechos generan controversias.

El pasado miércoles por la tarde, un adolescente de 17 años (había sacado su licencia en abril de este año) protagonizó un violento accidente en la zona de la Costanera de la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz. Una situación llamó la atención y generó críticas: el adolescente no recibió ninguna sanción.

Cabe recordar que el hecho sucedió cerca de las 19 horas, frente a un conocido local, sobre la calle Mártires del Crucero General Belgrano.

Allí, un menor manejaba un Volkswagen Gol Trend a gran velocidad y terminó chocando contra un Chevrolet Corsa Classic. Según relató la víctima del choque, el impacto fue tan fuerte que el Gol cruzó el bulevar, derribó un pino y terminó su recorrido en el estacionamiento de Planificación Municipal.

En el vehículo iban varios jóvenes, aparentemente de la misma edad que el conductor. En tanto, el golpe afectó la puerta delantera del Corsa y provocó daños materiales considerables. “Afortunadamente, el choque fue del lado del conductor, porque en la parte trasera de mi auto viajaban mis hijos de 10 y 6 años”, agregó.

LA RESPUESTA QUE GENERÓ POLÉMICA

A pesar de la evidencia visible —las marcas de frenado, el árbol derribado y la distancia recorrida tras el impacto—, una inspectora de tránsito remarcó que no se había superado el límite de velocidad.

De esta manera, aclaró que no se hizo una infracción al conductor ni se secuestró el vehículo, pese a que se supo que no tenía habilitada la zona para circular, de acuerdo con su licencia de conducir.

