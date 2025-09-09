Este martes a la madrugada, cerca de las 06:10, la Policía de Santa Cruz intervino en un hecho de hurto registrado en un reconocido restaurante tipo tenedor libre de Río Gallegos, popularmente conocido como “los chinos”, ubicado en la esquina de calle 9 de Julio y avenida Presidente Néstor Kirchner.

Según se pudo establecer, los efectivos realizaban un recorrido preventivo cuando observaron a tres jóvenes que saltaban un portón entre dos locales comerciales mientras cargaban varias botellas.

Al advertir la presencia policial, según publicó La Opinión Austral, los sospechosos emprendieron la fuga y arrojaron los elementos robados, los cuales se dañaron al caer contra el suelo.

Volcó un colectivo con 30 pasajeros que viajaba a Comodoro: varios heridos terminaron en el hospital

En el operativo, los policías lograron interceptar a uno de los involucrados, un adolescente de 16 años, quien fue trasladado a la comisaría.

El Juzgado Penal Juvenil dispuso su aprehensión y la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que garantizó el acompañamiento legal y social del joven.

La posterior inspección en el lugar confirmó que las botellas provenían del interior del local gastronómico. Los dueños constataron que las heladeras habían sido forzadas y que parte de la mercadería faltaba.

Lo pararon en un control en Trelew y descubrieron que manejaba una camioneta con pedido de captura en Santa Cruz

Mientras tanto, la Policía montó una consigna preventiva en el negocio hasta la llegada de sus responsables, con el fin de resguardar las instalaciones.

El hecho quedó a disposición del Juzgado Penal Juvenil de Río Gallegos, que continúa con la investigación para identificar a los otros dos jóvenes que lograron escapar tras el robo.

Dos menores trasladaban una moto robada en Santa Cruz, quisieron escapar de la policía y fueron atrapados

Durante la medianoche del sábado 6 de septiembre, las cámaras de seguridad del municipio de Pico Truncado, Santa Cruz, detectaron a dos personas empujando una motocicleta en actitud sospechosa cerca del centro comunitario de la calle 9 de Julio. La imagen activó un operativo policial que terminó con la detención de los involucrados.

Al advertir la presencia de los agentes, los sospechosos intentaron escapar corriendo por calle Tucumán, pero fueron interceptados antes de llegar a Mariano Moreno. En ese contexto, abandonaron la moto, una Motomel 110 cc, que quedó tirada sobre la calle.

Impactante accidente en Santa Cruz: perdió el control de su camioneta y chocó contra una casa

Finalmente, el vehículo fue trasladado a la Comisaría Segunda como parte de la causa en curso. Poco después, se confirmó que los delincuentes eran menores de edad, por lo que fueron entregados a sus padres, de acuerdo con lo dispuesto por el juzgado interviniente.

Además, trabajó en el lugar personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes. La investigación continúa para determinar el origen del rodado y cómo fue robado.