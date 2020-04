TUCUMÁN - Aunque pidió disculpas, el médico que violó la cuarentena y maltrató a los guardias de seguridad que cumplen tareas en el acceso de un barrio privado deberá abonar una multa económica de 200.000 pesos.

El médico Ernesto Prebisch deberá abonar ese importe, destinado al Sistema Provincial de Salud para la compra de elementos para la atención de pacientes con coronavirus, como parte de las sanciones impuestas por el Ministerio Fiscal Público.

Según apunta Infobae, el profesional de la salud tuvo que publicar una solicitada en los medios locales en la que pidió disculpas a los guardias de seguridad de la portería del country ‘Los Azahares’ y "a toda otra persona que hubiere ofendido con mis dichos y comportamiento”.

El incidente tomó estado público cuando se viralizó un video por Facebbook y WhatsApp y en cuyas imágenes se observaba a dos agentes de seguridad del barrio privado de Yerba Buena, ciudad ubicada en el límite oeste de la capital tucumana, que le impedían el ingreso al médico, en momentos en que ya estaba vigente la cuarentena en la provincia.

EL VIDEO VIRAL

La escena, que dura poco menos de dos minutos muestra a Prebisch en una costosa bicicleta fuera de sí cuando, con el fin de hacer respetar la cuarentena, los porteros le impiden el ingreso al barrio cerrado.

Médico discutió a los gritos en la puerta de un country en Tucumán - Fuente: La Gaceta

“Tu viejo se va a cagar de hambre boludo, ¿vos no sabés quién soy? Yo soy médico de la cana, pelotudo, soy médico de la Policía”, les mintió Prebisch. “Vos llegás y tenés que hablar con educación, porque a mí me enseñaron educación, váyase afuera”, le respondió con tranquilidad, mientras lo filmaba, uno de los vigiladores.

Pero el médico fue más allá y se resistió. “¿Vos me vas a enseñar educación a mí? ¿Cuánto es 2 + 2?", ironizó el médico y cuando le pidieron que se retirara respondió: "No me voy un pingo, me importa nada lo que digan, ustedes avisen que yo he venido así entro. Voy a entrar como se me cante el pingo. ¿Quién sos vos para correrme a mí?”. “¡Vos no sabés quién soy yo!”, repitió varias veces Prebisch, haciéndoles creer que era médico de la Policía lo que posteriormente fue desmentido por las autoridades del área de seguridad de la provincia.

Después de que el hombre se fuera de la puerta del barrio, los vigiladores lo denunciaron al 911 y agentes de la comisaría de Yerba Buena lo interceptaron en el cruce de la avenida Aconquija y San Martín.

La Policía aprehendió al médico, quien permaneció en la comisaría durante menos de una hora y luego fue liberado. “Fui a ver un paciente, que vive en ese country. En la portería me dicen si tenía identificación y ahí comenzó la discusión. Cometí dos errores: salir y, después, pelearme”, admitió Prebisch.

Al médico la Justicia federal de Tucumán le abrió una causa por violación de los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación y le quitó la bicicleta, por cinco días. A partir del programa “Nadie en las calles”, el Ministerio Público Fiscal inició 4.665 causas en contra de personas que habían violado las disposiciones oficiales de aislamiento.

Fuente: Infobae / La Gaceta