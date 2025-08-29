En junio pasado, la fiscalía de Puerto Madryn informó que el médico traumatólogo J. F. T. estaba siendo investigado por un presunto caso de abuso sexual simple contra una paciente dentro de un consultorio; sin embargo, se conoció que no era la primera acusación: el profesional ya estaba siendo juzgado por otras dos denuncias de abuso sexual presentadas por pacientes.

De esta manera, la causa conocida en junio se convirtió en la tercera denuncia en su contra. Pero en las últimas horas se confirmó la apertura de una cuarta investigación judicial, lo que agrava aún más la situación del médico. Por lo tanto, la Justicia analiza unificar todas las denuncias y el caso podría ir a juicio por jurados.

Según informaron las fiscales María Angélica Cárcano y Romina Carrizo, la víctima acudió a una consulta por una molestia física, pero durante la atención el médico habría incurrido en conductas de connotación sexual, sin justificación clínica y sin el consentimiento de la víctima.

El hecho fue calificado provisoriamente como abuso sexual simple, en un contexto de violencia de género. La investigación se desarrolla en el marco de la Ley Nacional 26.485 y de tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por Argentina, como la Convención CEDAW y la Convención de Belém do Pará.

El profesional ya cuenta con cuatro causas (dos de ellas en instancia de juicio) y la Fiscalía detalló que se podrían unificar todas las causas, lo que elevaría la pena en expectativa a más de 14 años de prisión, por lo cual el caso podría ir a juicio por jurados.

LA TERCERA DENUNCIA

La víctima acudió ese día para ser atendida por una molestia; sin embargo, durante la consulta, el médico traumatólogo habría tenido conductas de connotación sexual que sorprendieron a la paciente.

Según pudieron establecer las fiscales María Angélica Cárcano y Romina Carrizo, el profesional le solicitó a la denunciante que se quitara parte de su ropa sin justificación clínica, tocó zonas del cuerpo ajenas al motivo de la consulta y habría mantenido contacto físico de carácter sexual sin consentimiento.

El hecho fue calificado de manera provisoria como abuso sexual simple en contexto de violencia de género.

ALLANAMIENTO

En el marco de la causa, se efectuó una orden de presentación en el Centro Médico San Jorge, donde atiende el profesional, para secuestrar historias clínicas y constancias de atención y, además, se allanó el domicilio del profesional médico con el objetivo de preservar evidencia digital.

Se ordenó el secuestro de computadoras, notebooks, dispositivos de almacenamiento como pendrives o discos externos, así como también del teléfono celular. Todos los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes informáticos a cargo de personal especializado, con el fin de resguardar y analizar posibles pruebas relevantes para la causa, evitando su alteración o eliminación.

La investigación continúa en curso con medidas probatorias y acompañamiento a la víctima, mientras que el imputado permanece en libertad con medidas restrictivas de contacto.

El imputado, además, posee una causa en trámite en instancia de juicio oral por dos denuncias del mismo tenor, donde pacientes lo denunciaron por presuntos abusos sexuales.