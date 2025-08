El mal estado de las rutas argentinas sigue siendo una de las principales causas de accidentes de tránsito, especialmente en zonas donde el mantenimiento es escaso y el paso constante de camiones deja profundas huellas y pozos que pueden desestabilizar a cualquier vehículo.

ramos desgastados, banquinas irregulares y señalización deficiente son parte de una problemática estructural que, en muchos casos, termina en tragedia.

En ese contexto, el pasado domingo 3 de agosto, un matrimonio sufrió un impactante accidente y volcó a 20 kilómetros de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, Santa Cruz. Si bien ambos sufrieron algunos golpes, el impacto fue menor gracias a que tenían puesto el cinturón de seguridad, se encuentran angustiados y buscan desesperadamente a su gato que se perdió tras el impacto, pero aún no aparece.

En tanto, el hombre identificado como Mario, habló con la prensa sobre el accidente. “Sentí cómo la camioneta me empezó a acunar, y de un momento a otro se me fue para la izquierda. No lo pude controlar”, reveló. Además, sostuvo que el vehículo “dio entre seis y siete vueltas antes de quedar completamente destruido”.

En tanto, sostuvo que el accidente ocurrió de forma repentina, cuando una de las ruedas del vehículo se desprendió mientras circulaban por un tramo deteriorado de la ruta.

LA DESESPERADA BÚSQUEDA DE SU GATO

El matrimonio viajaba con una perra y un gato, luego del accidente pudieron dar con el can. Sin embargo, el gato no pudo ser hallado y creen que escapó asustado hacia el campo. En tanto, Mario reveló que el felino tenía un arnes y una soga al momento de ocurrir el accidente.

En este sentido, no pierden la esperanza de hallarlo y pidieron ayuda a la población para poder encontrarlo. “Si alguien lo ve, por favor que me llame al 2920502337” , cerró.

CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES PARA TENER UN VIAJE SEGURO

Revisá el vehículo: verifica el estado de las cubiertas, que las luces funcionen correctamente y los niveles de líquidos adecuados.

Planificá la ruta.

Respetá los límites de velocidad, usa siempre el cinturón de seguridad y no manejes bajo los efectos del alcohol.

Llevá un kit completo que incluya herramientas, balizas, y un botiquín de primeros auxilios.

Viajar en horarios estratégicos: Si es posible, salí temprano o en horarios menos concurridos para evitar el tráfico denso.

Durante viajes largos, es importante hacer paradas para descansar y evitar la fatiga.

Estacionamiento seguro: Al parar, asegúrate de estacionar en lugares seguros y nunca dejes objetos de valor a la vista dentro del vehículo.

Con información de Ahora Calafate y La Opinión Austral, redactada y edita por un periodista de ADNSUR