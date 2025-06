El buen accionar de un vecino permitió a un hombre recuperar su moto robada. Sin embargo, el delincuente no pudo ser ubicado ni tampoco identificado. Ocurrió en la ciudad de Trelew.

El hecho ocurrió la noche del martes, cerca de las 21:30 horas, cuando la guardia de la Comisaría Tercera recibió un llamado de un vecino de calle Buenos Aires al 900. Allí, relató que minutos antes había visto a un hombre dejando abandonada en el ingreso a un taller de la cuadra una moto Zanella, presumiendo que era producto de un robo.

Hasta el lugar se dirigió un patrullero policial. Los agentes verificaron exactamente los dichos del vecino, apreciando que el tambor de arranque se encontraba violentado, con claros indicios de haber sido robada, según publicó Jornada.

Unos 20 minutos después, se tomó conocimiento del reporte de una moto robada en calle Muster, resultando ser, de acuerdo a las características, la que se había hallado momentos antes.

El dueño, de 36 años, precisó que su vehículo fue sustraído tras dejarlo estacionado. Se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, quien dispuso la entrega del rodado a su propietario.

