Un limpiavidrios le desfiguró la cara a un hombre por negarse a darle plata en un semáforo

Un hombre fue atacado por un limpiavidrios en Buenos Aires, tras negarse a que le limpie el parabrisas. Lo golpeó en la cara hasta dejarlo inconsciente.

Testigos atraparon al agresor y quedó detenido. Mientras, Clut fue internado, debió ser operado y tendrá que pasar por otras cirugías. Los médicos le dijeron que es muy difícil que recupere la sensibilidad en su rostro como consecuencia de las heridas que sufrió. La causa quedó caratulada como daños y lesiones graves.

La víctima relató que el hecho ocurrió el domingo pasado alrededor de las 14.30, cuando circulaba en su camioneta por la Costanera hacia el Sur, en Capital. Al llegar al cruce con calle Buenos Aires, el semáforo se puso en rojo y detuvo la marcha. Iba acompañado de un amigo y una niña de 10 años.

"Veo que un limpiavidrios viene desde atrás diciéndome: '¿Dónde vas vos? ¡Vení!'. Cuando se acercó para limpiarme el vidrio, le dije que no lo necesitaba, pero siguió insistiendo. A tal punto que se quiso meter por la ventanilla, por lo que aceleré unos metros. Me increpó para que le diera plata, pero me negué a hacerlo", relató Herán Clut.

Agregó: "Después de eso, fui atacado violentamente a palos. Uno de los golpes me atravesó el lente izquierdo y se enterró en mi cara y parte del ojo. Me siguió golpeando en la cara y en la cabeza, perdí el conocimiento y se escapó. Un policía fue testigo. Me sacaron de la camioneta y me sentaron contra el semáforo esperando a la ambulancia".

Varias personas que vieron lo ocurrido, salieron detrás del limpiavidrios hasta que lo atraparon, y luego la Policía lo trasladó a la Comisaría 3, de calle Rioja y Catamarca, de Ciudad, donde quedó detenido. Aseguraron que el agresor tiene un amplio prontuario delictual.

Cuando llegó una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado, lo trasladaron de inmediato al Hospital Central donde fue operado de su ojo izquierdo debido a los vidrios de sus anteojos que le quedaron incrustados como consecuencia de la golpiza.

"Lograron estabilizarme después de 7 horas de la mejor atención médica de todo el hospital. La primera noche estuve con mucha fiebre y vomitos de coágulos de sangre debido a las graves lesiones internas de la cara. Deben operarme por hundimiento de pómulo, fractura del mismo y maxilar", expresó la víctima, quien hizo la denuncia de la golpiza.

Los médicos que revisaron a Clut este martes le dijeron que "tengo fracturado los huesos del maxilar y uno de los nervios principales que no se regenerará nunca más. Eso hará que siempre sienta que tengo el costado derecho adormecido, como anestesiado, al igual que los dientes y muelas de arriba y abajo".

Por ahora, los especialistas señalaron que tiene huesos que son muy pequeños completamente destruidos y prefirieron esperar la evolución de las fracturas antes de operar. Le indicaron que las lesiones que sufrió fueron "una desgracia con suerte".