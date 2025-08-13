Un robo millonario en Plottier terminó con una inesperada detención. Un ladrón que se había llevado entre 3 y 4 millones de pesos de una casa de préstamos fue capturado días después, luego de intentar robarle el celular a una mujer. La Policía confirmó que se trata del mismo autor y continúa la búsqueda del dinero.

El primer hecho ocurrió el sábado por la mañana, en una prestadora ubicada sobre calle Chos Malal. El hombre llegó con un buzo rojo, pasamontañas negro y un bolso, amenazó con un revólver a un empleado y se hizo con el dinero de la caja registradora y de una caja fuerte. También tomó dos celulares que luego descartó para evitar ser rastreado.

Tras la denuncia, la Brigada de Investigaciones Periferia I analizó las cámaras de seguridad y logró obtener una imagen nítida del sospechoso. A pesar de los operativos, no lograron ubicarlo hasta el martes por la mañana, cuando fue sorprendido cometiendo otro delito.

Ese día, frente al hospital local, el hombre intentó arrebatarle el celular a una mujer, pero la intervención de testigos frustró el robo. La Policía lo detuvo en el lugar y, al cotejar imágenes, se confirmó que era el mismo implicado en el asalto millonario de días atrás. La Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén ordenó su detención y dispuso que continúe la investigación para dar con el botín.

Antecedente similar en Cipolletti

En febrero, un hecho similar ocurrió en Cipolletti, cuando un hombre armado asaltó una casa de préstamos en España y San Martín. Se llevó medio millón de pesos y dos celulares, luego de apuntar a las empleadas y revisar los cajones del local. En esa ocasión, también utilizó un casco y anteojos oscuros para ocultar su identidad.