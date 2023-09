Un kinesiólogo violó a una abuela de 85 años con Alzheimer: lo descubrieron por una cámara

Una mujer de 85 años con Alzheimer, que se moviliza con un bastón, fue abusada por el kinesiólogo encargado de darle masajes después de una caída. La hija de la mujer instaló cámaras de seguridad y fue testigo del brutal ataque.

El hecho ocurrió en el mes de julio pero trascendió en las últimas horas el grave caso.

La víctima recibía a su kinesiólogo en su casa de Lanús, provincia de Buenos Aires. tras haber sufrido un daño lumbar por una caída.

Sin embargo, el profesional que la visitaba en su casa para hacerle los masajes no contaba con que la hija de la mujer había instalado cámaras de seguridad para vigilar a su mamá mientras trabajaba.

El día del hecho, la mujer se fue a trabajar como todos los días y en un determinado momento decidió ver cómo estaba su madre a través de las cámaras y descubrió al abusador in fraganti, con los pantalones bajos y sobre su madre, sin que ella tuviera manera de defenderse.

Fue así que desesperada llamó a la empleada doméstica que en ese momento se encontraba en la cocina. La mujer fue de inmediato a la habitación, lo que provocó que el kinesiólogo escapará tras haber concretado la violación.

La víctima fue revisada por una perito, quien constató lesiones compatibles con un abuso sexual y confirmó el cuadro de demencia senil de la mujer, que no recordó el ataque pero sí reconoció al acusado como su “masajista” y dijo que ese día se había ido apurado de su casa “sin saludar”, según publica TN.

El profesional fue detenido horas después cuando caminaba por las calles de la ciudad.