Un jurado popular integrado por doce personas declaró ayer jueves, por unanimidad, culpable a un hombre acusado de cuatro hechos de abuso sexual agravado contra una menor de edad. El veredicto se conoció al finalizar el juicio desarrollado en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia. La pena que recibirá el imputado se debatirá el próximo viernes 26 de septiembre.

El proceso se inició el lunes 15 con la selección de los jurados, doce titulares y dos suplentes, y continuó entre miércoles y jueves con las audiencias de debate. La jueza técnica a cargo fue la Dra. Raquel Susana Tassello.

Durante la primera jornada, la fiscalía presentó ocho testimonios, entre ellos el de la víctima, que declaró en Cámara Gesell. La defensa del acusado no ofreció testigos. Tras los alegatos de apertura de ambas partes, el jurado escuchó las pruebas aportadas y, al día siguiente, se desarrollaron los alegatos finales.

Luego de las instrucciones de la jueza Tassello, el jurado pasó a deliberar y resolvió de manera unánime la responsabilidad penal del acusado.

El tribunal popular lo encontró culpable de abuso sexual en cuatro hechos, agravados por acceso carnal y oral, por la condición de la víctima (menor de 13 años) y por la convivencia familiar con el imputado.

En representación del Ministerio Público Fiscal actuaron el fiscal general Dr. Carlos Adrián Cabral, la funcionaria de fiscalía Dra. Ana Carolina Lovera y la psicóloga Lic. Claudia Pis. Por el Servicio de Asistencia a la Víctima de Delito (SAVD) acompañó a la víctima la Lic. Natalia Orellano.

La defensa estuvo a cargo de las defensoras públicas Dra. María Cristina Sadino y Dra. Carla Vanesa Vera. Además, participó la Dra. Damiana Carla Ramírez por la Asesoría de Menores.

Con el fallo ya firme respecto de la culpabilidad, restará ahora definir la pena que impondrá la justicia. El debate sobre la condena se realizará el viernes 26 de septiembre, en la misma Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia.

