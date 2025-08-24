Un jugador de 58 años murió tras descompensarse en pleno partido en un torneo patagónico

Un trágico episodio ocurrió este sábado en Cipolletti, cuando un hombre de 58 años perdió la vida mientras participaba de un partido del reconocido torneo comercial Don Pedro, uno de los más populares de la región. El hecho tuvo lugar en el predio deportivo La Finca y causó una profunda conmoción entre los presentes.

La víctima fue identificada como Héctor González, quien, además de ser jugador amateur, trabajaba como docente en la localidad de Cinco Saltos.

Detalles del incidente

Según indicaron los organizadores del certamen, González formaba parte del equipo Gimnasio Crear y se descompensó en pleno desarrollo del encuentro. Testigos relataron que la situación generó momentos de gran tensión mientras se le brindaba asistencia en el campo de juego.

Un hombre murió electrocutado en Río Negro: la policía investiga si estaba robando cables

En ese momento, se encontraba participando del partido un médico, quien tomó la decisión de intubarlo de inmediato y solicitó una segunda ambulancia del servicio Siarme —además de la que ya se encontraba en el lugar— para contar con los insumos necesarios para su atención.

González fue trasladado de urgencia al hospital de Cipolletti, donde se confirmó que había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). A pesar de los esfuerzos del personal médico, lamentablemente falleció poco después de su ingreso al centro de salud.

Desde la organización del torneo Don Pedro expresaron sus condolencias y comunicaron la suspensión temporal de todas las actividades deportivas programadas para el resto del día.