Un jubilado de la policía denunció que el 20 de marzo se olvidó su tarjeta de débido en un cajero de una ciudad chubutense, y como consecuencia le robaron en total 380 mil pesos a través de transferencias bancarias.

El hombre denuncia que el personal de la Comisaría de Gan Gan le sacó el dinero de su cuenta.

«Fui a Gastre por unos días y al volver pase por el cajero de Gan Gan para sacar 2 mil pesos. Allí me entretuve mirando recibos y me olvidé la tarjeta», dijo en declaraciones con Radio 3 Cadena Patagonia.

El jubilado dijo que cuando llegó a la ciudad de Trelew se dio cuenta del olvido y llamó a la Comisaría de GanGan. “Al día siguiente el comisario recuperó mi tarjeta, me mandó una foto de ella y me dijo que me quedara tranquilo”.

Según declaró el damnificado, una hora después de recibir la foto de la tarjeta, le comenzaron a sacar dinero de su cuenta bancaria: hubo transacciones por 30 mil, 40 mil, 50 y 60 mil pesos.

“Cuando fui al banco me dijeron que estuvieron pagando cuentas en comercios de Puerto Madryn y en Trelew con el débito automático”, dijo.

“Me sacaron 380 mil pesos en cinco días, casi todo el sueldo. Menos mal que mi hermano fue a buscar la tarjeta a los cinco días, sino me sacaban todo. Hicieron un desastre”, finalizó la víctima del robo, que confirmó que la Justicia de Puerto Madryn investiga el caso.

Con información de Radio 3 Cadena Patagonia