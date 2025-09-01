Una familia sufrió el robo de su camioneta en la ciudad de Trelew el pasado viernes 29, alrededor de las 20 horas, en el barrio Armada Argentina, sobre la calle Feldman. La víctima es un jubilado que había adquirido recientemente una Fiat Toro y vio cómo su vehículo desaparecía en cuestión de segundos frente a su domicilio.

Según informaron allegados, al no tener novedades sobre el paradero de la camioneta, la familia decidió difundir en las últimas horas imágenes del vehículo y de la patente (AC 453 QS) a través de redes sociales, con el objetivo de que la comunidad pueda colaborar con información que permita recuperarla.

En su perfil de Facebook, la hija del propietario expresó su indignación y tristeza por lo ocurrido: “Es lamentable cómo el trabajo de toda una vida se lo llevan en segundos.” Según trascendió, el vehículo había sido retirado de la agencia hace apenas unas semanas, lo que hace aún más doloroso el golpe para la familia.

Las autoridades locales solicitaron a quienes tengan información sobre el paradero de la camioneta o hayan presenciado el hecho que se acerquen a la comisaría más cercana para brindar datos.

La policía ya se encuentra investigando el hecho y analizando las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores del robo.

El caso generó repercusión en la comunidad, que comenzó a compartir las imágenes en redes sociales para aumentar las posibilidades de recuperar la Fiat Toro y dar con los responsables del delito.

CANTIDAD DE ROBOS DIARIOS EN ARGENTINA

En Argentina, la cantidad de denuncias diarias por robos varía según la región y el período analizado. En la Región Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por ejemplo, se registran aproximadamente 544 robos diarios, lo que equivale a uno cada tres minutos. En 2024 se contabilizaron 198.427 denuncias por robos en esta área, con un aumento del 20% en comparación con el año anterior.

A nivel nacional, en 2024 se denunciaron 471.077 robos en total. Esto sugiere un promedio de 1.291 robos diarios en todo el país.

Es importante tener en cuenta que estas cifras corresponden a los robos denunciados y no reflejan necesariamente la totalidad de los delitos ocurridos, ya que algunos pueden no ser reportados.