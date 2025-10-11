Una nueva situación de violencia se registró en General Roca y dejó como saldo a un joven herido. El incidente se originó tras una fuerte discusión entre dos hermanos que terminó de manera violenta.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes 10 de octubre en una vivienda ubicada sobre la calle Chile al 1500. De acuerdo con la información difundida, una mujer se comunicó con los servicios de emergencia para pedir una ambulancia, ya que una persona presentaba una herida de gravedad.

Los voceros indicaron que el herido fue atacado con un arma blanca por su propio hermano en medio de la pelea.

El estado de salud del joven agredido

Aunque no se brindaron precisiones sobre las lesiones que sufrió, trascendió que el hombre presentaba heridas en el abdomen y en una pierna. Fue asistido por personal médico y trasladado de inmediato al hospital de Roca, donde continúa internado.

“Por el momento no hay confirmación sobre la gravedad de las heridas, pero no estaría en riesgo su vida”, señalaron fuentes consultadas por este medio.

En tanto, el presunto agresor fue detenido, y la Fiscalía tomó intervención en el caso para avanzar con la formulación de cargos por el ataque con arma blanca.