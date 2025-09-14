Un violento episodio terminó con un joven de 25 años herido de gravedad en la madrugada de este domingo en el barrio Ameghino, de General Enrique Mosconi, en Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:15 en una vivienda ubicada sobre calle Echeverría al 200, cuando una reunión entre conocidos derivó en una pelea.

De acuerdo con la información policial, tres hombres estaban ingiriendo bebidas alcohólicas dentro del domicilio cuando, en medio de una discusión, uno de ellos agredió a otro con un arma blanca.

La víctima sufrió una herida en el ojo izquierdo y fue trasladada en ambulancia para recibir asistencia médica. Permanece estable, aunque con pronóstico reservado a la espera de estudios complementarios.

El agresor, identificado como un estudiante universitario de 23 años, fue aprehendido en el lugar tras ser señalado por el propio herido y por un testigo de 28 años que presenció el ataque.

En el operativo intervino personal de Criminalística, que secuestró elementos de interés para la causa y preservó la escena para las diligencias judiciales.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal y la Oficina Judicial, que determinarán en las próximas horas la fecha y hora de la audiencia de control de detención.