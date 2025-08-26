En una ciudad donde el frío no siempre es la única incómoda constante, Franco Alonzo, un joven oriundo de Ushuaia, decidió hacer pública una situación particular y angustiante que vive desde hace más de dos años: un acoso constante y particular por parte de mujeres, en su mayoría mayores de 40 años, quienes lo hostigan debido a su apariencia física.

La peculiaridad del caso no solo radica en la naturaleza del acoso —menos común que los habituales relatos multiplicados en otros contextos sociales— sino también en el impacto profundo que esta situación provocó en la vida diaria de Alonzo, quien tuvo que modificar completamente sus rutinas y hábitos para tratar de preservar su privacidad y tranquilidad.

UN ACOSO CONSTANTE Y VARIADO QUE SORPRENDE A USHUAIA

Franco describió en detalle cómo se manifiesta este acoso que no cesa. Según relató en un diálogo con el programa radial Ensobrados en Splendid AM 990, desde que sale por la mañana a trabajar, debe hacerlo con capucha para evitar ser fácilmente reconocido o abordado.

El aeropuerto de Trelew suma nuevos vuelos y más frecuencias desde octubre

“Cuando salgo a trabajar a la mañana tengo que hacerlo con capucha porque las mujeres me gritan y me dicen cosas como ‘lindo’, ‘si estoy soltero’”, comentó, evidenciando el desconcierto y la incomodidad que estas situaciones le provocan de forma cotidiana.

Pero el acoso no se limita al espacio público. De hecho, el hostigamiento se extiende también hacia las redes sociales, donde los mensajes y comentarios de mujeres desconocidas parecen no tener tregua. “Me contestan los estados, me contestan en Instagram; subo cualquier foto mía y ya me preguntan dónde estoy”, manifestó con una mezcla de molestia y resignación.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Lo que dio mayor notoriedad y gravedad a este caso es que algunas de estas mujeres no solo se limitan a enviar mensajes o piropos, sino que incluso han llegado a hacer ofertas económicas a Franco a cambio de encuentros sexuales. “Me han ofrecido hasta $300.000 para tener relaciones”, reveló en la entrevista, algo que lo tomó por sorpresa y que considera fuera de lugar.

A pesar de estas propuestas, el joven dejó claro cuál es su postura personal respecto a estos temas: “Para mí un coito tiene que tener un sentimiento de por medio”, afirmó con convicciones que denotan su respeto por sí mismo y por sus relaciones personales.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Actualmente, Alonzo dijo que está saliendo con una mujer de 47 años, lo que arroja luz sobre un punto importante: no es la edad ni el contexto quienes justifican este acoso, sino el desconocimiento del respeto por los límites personales y la invasión a su privacidad.

ENTRE LA REALIDAD Y EL HUMOR, PERO CON UN FONDO INCÓMODO

Aunque la situación es seria para él, el hombre oriundo de Ushuaia intentó ponerle un poco de humor durante la charla radial para aliviar la tensión del relato: “Lo del acoso es un 60% verdad, el resto es un poco de humor para generar risas”, indicó. Sin embargo, en la misma frase quedó claro que no todo es divertido, sino que en el fondo lo que sufre le genera incomodidad y vergüenza. “Me da un poco de vergüenza que me tiren onda”, confesó sinceramente.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

A pesar del constante acoso que incluye que le “toquen bocina en la calle” y los comentarios no solicitados, Franco explicó que decidió no realizar ninguna denuncia formal. “Nunca denuncié a nadie, porque no fue necesario”, dijo, aunque aclaró que el impacto en su día a día sí fue considerable, obligándolo a cambiar de ritmo y a buscar espacios más tranquilos y apartados dentro de la ciudad para poder vivir en paz.

Por otra parte, el fueguino relató que la sensación de ser constantemente observado y abordado le generó la necesidad de modificar sus rutinas. Antes acostumbraba salir sin mayores precauciones, pero ahora busca refugio en lugares menos concurridos para preservar un poco su privacidad. “Quiero tener un poquito más de privacidad y salir normal”, concluyó, una frase que refleja un deseo universal: la tranquilidad y el respeto por la integridad personal en el espacio público y privado.