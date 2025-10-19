Durante la madrugada de este domingo se registró un trágico siniestro vial sobre la Ruta 7, a la altura de Picada 9. De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 2:40, cuando un automóvil Citröen C3 perdió el control, despistó y terminó volcando.

El conductor, de 25 años y oriundo de Guaymallén, Mendoza, falleció en el lugar. Su acompañante, un joven de 26 años proveniente de Tucumán, resultó con heridas y fue trasladado de urgencia al hospital más cercano.

Al llegar los efectivos policiales, constataron que ambos ocupantes habían salido despedidos del vehículo. El cuerpo del conductor fue hallado sin vida a pocos metros del auto, mientras que el acompañante presentaba golpes y lesiones.

Por orden de la fiscal Lucrecia Sola, de la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas de Neuquén, se dio intervención al área de Accidentología Vial para llevar adelante las pericias y determinar las causas del siniestro.

El test de alcoholemia realizado arrojó un resultado positivo: el conductor tenía 2,13 gramos de alcohol por litro de sangre.