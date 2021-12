Un joven murió atropellado hace 4 meses y su mamá pide que le entreguen el cuerpo

Mónica Loza es la madre de Ezequiel, un joven de 26 años que murió el pasado 18 de julio en el Hospital de Puerto Deseado, luego de ingresar múltiples lesiones tras ser embestido por un auto que se dio a la fuga.

El conductor fue detenido después y durante la audiencia por la muerte de Ezequiel Loza, la justicia le imputó el crimen al conductor. Sin embargo, el acusado negó los hechos, pero la fiscalía contaría con una filmación que lo ubica en el lugar del accidente ese día.

Para Mónica Loza - quien no pudo participar de la audiencia por no contar con un abogado - no se trató de un accidente sino de un asesinato la muerte de su hijo y cuestionó el accionar de la justicia al considerar que no ha defendido a la victima, ni a la familia.

La encontraron muerta en los brazos de su pareja: investigan si fue un femicidio

La madre de Ezequiel instaló una carpa este lunes afuera del Juzgado para pedir justicia. “Aquí voy a permanecer los días necesarios, los que tenga que estar, pero no me iré sin una respuesta; asesinaron a mi hijo, a mi todo, a quien yo parí y crié con valores y quiero que se haga justicia”, dijo a Diario Crónica.

Finalmente, solicitó la entrega inmediata del cuerpo de su hijo para poder despedir sus restos. “Solo quiero que mi hijo descanse en paz, no puede ser que después de tanto meses todavía no podamos tener el cuerpo su cuerpo”, se lamentó.