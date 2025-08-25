Un joven le escribió a una menor de 12 años, intentó seducirla y lo emboscaron: terminó detenido

La tranquilidad de la localidad de El Chaitén, Santa Cruz, se vio sacudida en la noche del pasado sábado por una denuncia alarmante que involucra el acoso y hostigamiento vía internet a una niña de apenas 12 años.

La madre de la menor hizo pública la situación y presentó la correspondiente denuncia ante la policía local, tras lo cual el caso quedó bajo la órbita del Juzgado de El Calafate, que ya dispuso las primeras medidas de investigación.

EL INICIO DEL GRAVE CASO DE ACOSO SEXUAL

Todo comenzó cuando un joven de aproximadamente 20 años, que recientemente había llegado a la ciudad, comenzó a enviar mensajes a la pequeña través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Según detalló la madre de la víctima, las propuestas del acusado iban más allá de lo permisible, ya que la invitaba a encuentros en lugares apartados, algo que generó una inmediata preocupación por la seguridad de la menor, informó Ahora Calafate.

No obstante, la situación no afectó únicamente a esta niña. Otras adolescentes de la localidad también recibieron mensajes similares, y en algunos casos, estos contenían frases intimidantes y amenazantes que sembraron temor entre las jóvenes. La madre comentó que en un primer momento la hija intentó manejar la situación por sus propios medios, bloqueando al acosador y compartiendo lo que ocurría con su círculo de confianza.

LA REACCIÓN DE LAS ADOLESCENTES Y LA REPUESTA JUDICIAL

Frente a esta delicada situación, un grupo de amigas mayores decidió intervenir para proteger a las víctimas y desenmascarar al agresor. Juntas organizaron una especie de trampa para que el joven se presentara en un lugar público. Lograron grabar un video que captó al acusado en el momento en que intentaba escapar de la escena.

Este material audiovisual, junto con capturas de pantalla de los mensajes recibidos, fue preservado cuidadosamente por las chicas y entregado a la Policía de El Chaltén como parte de las pruebas fundamentales para avanzar con la denuncia.

A partir de la denuncia y las pruebas entregadas, se activó un operativo para localizar al sujeto, logrado con éxito por las fuerzas de seguridad locales. El joven fue detenido y trasladado a la comisaría donde quedó a disposición de la Justicia.

El Juzgado de El Calafate, encargado de la causa, dispuso la fijación de domicilio para el acusado mientras dura la investigación, evitando así su posible fuga. Se trata ahora de recopilar más testimonios y evidencias para determinar la gravedad del caso y la correspondiente imputación en el marco de la ley.

La madre de la menor manifestó su indignación a través de las redes sociales, denunciando que el presunto agresor sigue libre y manifestando su temor por la seguridad de su hija y de otras niñas de la zona: “Seguimos teniendo a este pedófilo libre entre nosotros y nuestras hijas con miedo. Como mamá, les pido el apoyo de todos, escraches sociales para que la justicia actúe y responda como tiene que ser”.