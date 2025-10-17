Un vecino de San Antonio Oeste presentó una denuncia policial tras ser víctima de una extorsión con fotos íntimas. Todo comenzó como un intercambio amistoso con una joven en redes sociales, pero terminó en un intento de estafa millonaria.

Según el relato presentado ante la Comisaría 10, el hombre mantuvo una conversación con una persona que se presentó como “Ayelén”, a quien conoció a través de una red social. Durante los primeros contactos intercambiaron mensajes y fotos privadas.

Sin embargo, el 14 de octubre de 2025 el hombre recibió una llamada de un supuesto padre de la joven, quien lo acusó de haber mantenido contacto con una menor de edad.

La amenaza y el pedido de dinero

La situación se agravó al día siguiente, cuando el denunciante recibió una nueva llamada, esta vez de un presunto abogado que se presentó como representante de la familia. El interlocutor le exigió el pago de $1.500.000 para “llegar a un acuerdo” y evitar que las fotos se hicieran públicas o que se presentara una denuncia ante el Ministerio Público de Chubut.

El hombre se negó a realizar cualquier pago y acudió de inmediato a la policía, donde se formalizó la denuncia y se dio intervención al fiscal Gustavo Arbúes.

Intervención judicial y sospecha de red de estafas

El fiscal dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones (BI) y derivó el caso a la Fiscalía de Delitos Sexuales y de Abuso (FDSAO), que ahora investiga si se trata de una banda organizada que utiliza el mismo método de engaño para obtener dinero a través de la sextorsión.

Los investigadores analizan el número telefónico y las cuentas bancarias que figuran en las comunicaciones, así como los registros digitales que podrían permitir identificar a los responsables del intento de estafa.

Un método repetido: extorsiones desde la cárcel

Este caso recuerda un episodio ocurrido en Bariloche, en agosto, cuando un hombre fue víctima de una maniobra similar que derivó en el pago de casi medio millón de pesos. La víctima había entablado contacto con una mujer por Facebook, quien le envió fotos íntimas y le pidió imágenes similares. Tras enviarlas, comenzó a recibir amenazas de difusión si no realizaba transferencias de dinero.

Las investigaciones determinaron que dos presos de la cárcel de Bariloche y una mujer estaban detrás del perfil falso. Bajo presión, el hombre realizó tres transferencias de dinero, que luego fueron rastreadas por la Justicia.