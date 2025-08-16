Un joven fue detenido en Comodoro tras romper la vidriera de un local céntrico e intentar escaparse

Un joven de 21 años fue detenido en Comodoro durante la madrugada del sábado, acusado de provocar daños en la vidriera de un comercio céntrico.

El hecho ocurrió cerca de las 05:45 de la mañana, cuando una persona alertó a la policía sobre la situación.

De acuerdo con el parte oficial al que pudo acceder ADNSUR, la intervención se produjo en un local de moda ubicado sobre la calle San Martín, donde se constató que la vidriera había resultado dañada. El sospechoso, tras cometer el hecho, se escapó del lugar. Ante esta situación, efectivos de la Seccional Primera iniciaron un rastrillaje por la zona con el objetivo de dar con él.

La búsqueda finalizó pocos minutos después cuando el hombre fue interceptado en la intersección de Sarmiento y Bartolomé Mitre, a pocas cuadras del lugar del incidente. Allí se procedió a su captura y posterior traslado a la dependencia policial.

Cazaban ciervos en un coto clandestino que tenía armas, miras telescópicas y silenciadores

En el lugar del hecho quedó un agente policial hasta tanto se pudiera ubicar a la propietaria o encargada del local para constatar los daños y avanzar con las actuaciones correspondientes.

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención inmediata en la causa y dispuso que el joven permanezca detenido hasta la celebración de la audiencia de control. Esta instancia judicial está prevista para la tarde de este sábado, donde se definirán las medidas que se adoptarán en relación con el caso.

El delito imputado es el de “daños en flagrancia”, una figura que aplica cuando la persona es sorprendida o rápidamente identificada tras la comisión de un hecho ilícito.

Demolieron un "aguantadero" en Comodoro: era ocupado por reconocidos delincuentes del barrio Ceferino

Un hombre fue detenido en Comodoro cuando intentaba robar en un auto estacionado

Un hombre fue detenido durante la madrugada del sábado en el barrio San Cayetano luego de ser sorprendido dentro de un vehículo estacionado al que habría ingresado tras romper una ventanilla. La rápida intervención policial evitó que se consumara el robo y permitió trasladar al sospechoso a la comisaría.

El episodio tuvo lugar cerca de la una de la mañana cuando el centro de monitoreo alertó a los uniformados de la Seccional Sexta sobre la presencia de un individuo en actitud sospechosa en inmediaciones de una vivienda ubicada en ese sector barrial. Ante la advertencia, un móvil se dirigió al lugar y al llegar tomó contacto con los titulares de la casa.

Con ahorros de hasta el 50% en frutas y verduras, el Mercado Comunitario atrae cada vez más clientes

Según el testimonio, el dueño de casa se disponía a salir de su vivienda cuando advirtió la figura de un hombre en el interior de un Ford Ka que se encontraba estacionado en la vía pública. Al acercarse, constató que el sospechoso había roto el vidrio lateral trasero del lado izquierdo y estaba manipulando objetos en el interior del coche con la intención de robarlos.

En ese momento, se dio aviso a la policía que rápidamente llegó al lugar y procedió a la captura del sospechoso, quien fue trasladado a la dependencia policial. El hombre quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, que inició las actuaciones correspondientes por tentativa de robo y daños en el vehículo.

Una nena reveló en una clase de Educación Sexual Integral que fue abusada por su papá en Chubut

En el lugar también intervino personal de la División Científica, que realizó las pericias necesarias para documentar el estado del automóvil y relevar pruebas que permitan aportar mayor claridad al expediente judicial.