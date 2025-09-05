Un joven fue detenido en Chubut por intentar robar una moto en plena vía pública

Un joven de 22 años fue detenido este viernes por la tarde en Puerto Madryn, luego de ser sorprendido cuando intentaba robar una moto estacionada en la zona céntrica de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:50 en la calle Marcos A. Zar, entre avenida Gales y Sarmiento, donde la rápida intervención policial evitó que el robo se concretara.

Según se informó, el intento de robo fue advertido gracias al sistema de monitoreo urbano, que detectó movimientos sospechosos de un hombre en torno a una moto. Al revisar las cámaras, el personal constató que el sujeto estaba manipulando el sistema de arranque con claras intenciones de encenderla y huir del lugar.

De inmediato se dio aviso a los móviles policiales que patrullaban la zona y se montó un operativo cerrojo en las inmediaciones. A pocos minutos, los efectivos visualizaron a un delincuente cuyas características físicas y de vestimenta coincidían con las del sospechoso observado en las cámaras.

El hombre fue interceptado y reducido en la vía pública, en un procedimiento que se desarrolló sin incidentes. Al realizar la requisa, la policía halló en su poder un elemento tipo ganzúa, utilizado habitualmente para forzar cerraduras y mecanismos de seguridad. Dicho objeto fue secuestrado y quedó incorporado como prueba en la causa.

Las autoridades confirmaron que el sujeto tiene 22 años y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. La fiscal de turno, dispuso que el joven permanezca alojado en la comisaría hasta la audiencia de control de detención, que se llevará a cabo en las próximas horas.

Los pedidos de captura representan una herramienta clave para la justicia en la búsqueda y detención de personas que tienen causas pendientes o que deben responder ante tribunales. A menudo, estos pedidos se originan en jurisdicciones distintas a donde finalmente se encuentran los imputados, quienes pueden estar en lugares alejados o desconocidos para las autoridades que los buscan.

Para dar con estas personas, la policía realiza operativos de control e identificación en la vía pública, patrullajes preventivos y otros procedimientos que permiten detectar y detener a quienes están prófugos. Estos controles son fundamentales para mantener el orden y asegurar que la justicia pueda avanzar en los procesos judiciales.

En ese marco, el pasado 4 de septiembre, personal policial de Comodoro Rivadavia detuvo a una mujer que tenía un pedido de captura vigente emitido por un juzgado de Azul, provincia de Buenos Aires.

El hecho sucedió cerca de las 20:30 horas, cuando los efectivos realizaban un patrullaje preventivo en la avenida Hipólito Yrigoyen. Allí, identificaron a una mujer y se llevaron una sorpresa. Era buscada por la justicia en relación a una causa por desobediencia y amenazas.

La autoridad judicial confirmó la vigencia del pedido y ordenó la detención inmediata. Luego, fue trasladada a la comisaría local, donde permanece a disposición de la Justicia.