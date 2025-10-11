Un joven está internado en grave estado en Comodoro tras la explosión de un desarmadero sin habilitación

Un joven se encuentra internado en grave estado tras una fuerte explosión ocurrida este sábado por la tarde en un desarmadero sin habilitación de Comodoro Rivadavia.

El hecho generó alarma en la zona y una intensa movilización de personal policial, de emergencia y municipal.

Según confirmaron fuentes oficiales a ADNSUR, la explosión se produjo en un predio donde se acumulaban autos, camiones y camionetas, ubicado en un sector de Kilómetro 17. El lugar no contaba con autorización para funcionar como depósito ni taller de desguace, y era utilizado para el almacenamiento y manipulación de chatarra metálica.

Tras el estallido, distintos equipos de emergencia acudieron al sitio. Participaron Defensa Civil, el Área de Explosivos de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios y personal de Inspección Municipal, quienes trabajaron en la contención del incidente y en la evaluación de los riesgos para las viviendas cercanas.

La primera hipótesis apunta a que entre los materiales metálicos habría estado una granada o artefacto explosivo similar, lo que habría provocado la detonación. Los especialistas en explosivos de la policía provincial realizan peritajes en el lugar para determinar si se trató de material bélico en desuso o de algún componente encontrado entre los vehículos almacenados.

El joven herido fue trasladado de urgencia al Hospital Regional donde permanece internado en estado delicado. De acuerdo con el relato oficial, la explosión provocó la pérdida parcial de una extremidad superior y múltiples lesiones en el torso y rostro del trabajador.

La encargada del predio indicó que el joven estaba manipulando bolsas amarillas con metales varios, momento en el que se produjo la detonación. Hasta el momento, los especialistas no confirmaron si el artefacto explosivo estaba intencionadamente escondido entre la chatarra o se trató de un residuo de actividad militar previa.