Un joven en moto fue detenido tras evadir un operativo policial en una localidad de Chubut
El sujeto escapó y protagonizó una larga persecución de más de 25 cuadras.
Un operativo policial finalizó con la detención de un hombre de 20 años luego de que desobedeciera un control vehicular y se escapara por más de 25 cuadras en el sector oeste de Puerto Madryn.
La intervención comenzó en la intersección de las calles Bouchard y Moreno, donde efectivos que realizaban un control de tránsito solicitaron a un motociclista que detuviera su marcha para verificar su documentación y el estado del vehículo. Sin embargo, el conductor ignoró la señal policial y aceleró, iniciando una persecución.
La huida se extendió por diversas calles de la ciudad, incluyendo Pasaje José Carranza, Corrientes, Estivariz, Tomás Mate, Albarracín, España, Avenida Gales, Sarmiento, 9 de Julio y Domec García. Finalmente, el joven fue interceptado en la esquina de Santiago del Estero y Avenida del Trabajo.
Durante la requisa, los policías verificaron que la moto tipo enduro no registraba pedido de secuestro vigente. A pesar de ello, el conductor fue detenido y trasladado a la Comisaría Seccional Tercera, quedando alojado a disposición del fiscal de turno.
El fiscal ordenó que el detenido permanezca alojado hasta que se lleve a cabo la audiencia de control de detención, donde se evaluará su situación judicial.
Intentó llevarse sin pagar un celular de un reconocido 'shopping' de Comodoro y terminó detenido
Un insólito episodio de violencia y hurto se registró este martes en un local de telefonía ubicado dentro del Cine Coliseo, en pleno centro de Comodoro.
El hecho ocurrió cerca de las 15:10 y tuvo como protagonista a un hombre que, visiblemente alterado, ingresó al comercio para exigir la entrega de su teléfono celular, el cual se encontraba en reparación.
Según indicaron fuentes policiales, el cliente mantenía una deuda de 80.000 pesos correspondiente al arreglo del equipo, por lo que el personal del local le informó que no podían entregarlo hasta que abonara el monto pendiente. Esta negativa habría provocado la furia del sujeto, quien comenzó a amenazar a los trabajadores del comercio.
En un momento, el hombre se dirigió detrás del mostrador y tomó un celular que no le pertenecía. Tras llevarse el dispositivo, intentó retirarse rápidamente del lugar, pero el damnificado logró interceptarlo antes de que pudiera salir del local.
Minutos después, arribó personal de la Comisaría Seccional Primera, que procedió a la detención del individuo. El teléfono fue recuperado y restituido a su propietario, mientras que el hombre quedó alojado en la dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención.