Un joven de Comodoro denunció que policías lo tiraron al piso y atacaron a golpes: "me hicieron comer tierra"

Por medio de un posteo en su cuenta de Facebook, Adrían Álvarez, joven oriundo de Comodoro, relató un violento episodio que sufrió en la noche del jueves 2 de febrero, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen 1205, cuando asegura haber sido atacado por la policía.

“Quiero denunciar a los policias del móvil 290, ya que el día jueves a eso de las 23:30 del 02/02/23 la gorra paró al lado mío en Av. Hipólito Yrigoyen 1205 y pensé que no pasaba nada pero bajaron encapuchados y me comenzaron a golpear sin razón ni sentido y me pisaban la cabeza, atrás del local de motos donde hay un descampado de tierra poco visible, ellos me pisaban con mucha fuerza la cabeza haciéndome tragar tierra y provocándome lesiones. En cambio las otras efectivas miraban y no hacían nada hasta que me quede sin aire, me pisaban la cabeza provocándome escoriaciones en el rostro, brazos y piernas. Ojalá encuentre justicia”, sostuvo el joven agredido.

El episodio fue en sobre las calles Alsina e Yrigoyen. Según confirmó Álvarez en Tveo Comodoro, la policía no quiso dar su versión sobre lo que ocurrió y de comprobarse “es de suma gravedad”.

Según pudo conocer ADNSUR, desde fiscalía comenzaron la investigación por “apremios ilegales”.