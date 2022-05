Un joven denunció que sufrió una golpiza por parte de efectivos policiales de Comodoro Rivadavia. Mario. O, quien prefirió resguardar su apellido por cuestiones de seguridad, relató a ADNSUR que todo ocurrió cuando llegaba a su casa, ubicada en inmediaciones de la Avenida 10 de Noviembre.

“Me pusieron contra el patrullero y me dieron un par de golpes. Al estar solo no me pude defender porque eran como cinco ellos. Me dieron golpes por todos lados y hasta me rompieron el celular”, relató.

Y según detalló, todo comenzó cuando efectivos de la Comisaria Sexta - que circulaban en un patrullero - se acercaron para identificarlo. “Me piden la documentación. El policía me agarra y me saca el carnet de la mano y el documento, pero yo nunca les falta el respeto a nadie de ellos”, dijo.

"Cuando me empiezan a identificar, les digo porque no van a agarrar acá arriba que están los que viven robando en la extensión", agregó.

“Me dicen pónete contra el vehículo. Me tiraron contra el coche y me dieron un par de retoques en las costillas”, relató. Y agregó que “una policía flaquita, maleducada, como que arengaba para que me peguen”.

“Yo le digo que conozco a alguien. Me dicen pónete contra el móvil de nuevo y ahí me dieron dos golpes de nuevo. Me dicen “Foto para los medios””, relató.

El joven contó que cuando les contó que trabaja para medio de comunicación y fue ahí que dejaron de golpesarlo: “Me empuja de nuevo con el móvil y me dejan venir a mi casa. Pero a todo esto ya me habían dado por todos lados. No se si venían persiguiendo o me confundieron con alguien”, manifestó.

HAY UNA DENUNCIA

El joven junto a su mamá se presentó en la Seccional Sexta para radicar la denuncia: “Se tapan entre ellos como suele pasar. Me parece muy mal abusar del poder. A mi mamá la echan gritando y faltando el respeto. Muy raro todo”.

Por su parte, el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Juan Cruz Campos, confirmó a ADNSUR que tras tomar conocimiento de lo sucedido se inició un informe: “Ahora voy a iniciar las actuaciones administrativas, para saber las causales de ese problema. El jefe de la dependencia iniciará las actuaciones en el lugar”, aseguró.