Un joven de 23 años falleció en un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del viernes en la calle Julio Dante Salto, en dirección a la Isla Jordán.

La víctima viajaba junto a un amigo, también de 23 años, quien resultó con serias fracturas en ambas piernas y fue trasladado de urgencia al hospital Pedro Moguillansky, donde permanece internado en estado grave. La motocicleta en la que se movilizaban quedó completamente destruida sobre el asfalto.

El siniestro tuvo lugar a pocos kilómetros al sur de la Ruta Nacional 22, en una zona que conecta Cipolletti con la Isla Jordán. Según los primeros datos, ambos jóvenes se desplazaban en una moto de 150cc en sentido sur a norte, aunque no se conoce con certeza hacia dónde se dirigían.

Fue otro conductor quien los encontró tendidos sobre la calzada y, al ver la gravedad del hecho, dio aviso al 911. Al llegar, personal de la Comisaría Cuarta constató el fallecimiento del conductor, quien murió en el acto a causa de múltiples traumatismos. Su acompañante fue rápidamente derivado al hospital local.

Denunció a su ex por usurpación, pero la Justicia rechazó el desalojo

De acuerdo con las primeras pericias, los jóvenes habrían perdido el control del rodado tras rozar una columna de alumbrado público, lo que provocó una caída violenta. Las condiciones del lugar y el estado en que quedó la moto hacen suponer que circulaban a alta velocidad. Aunque ambos llevaban casco, se presume que los tenían mal colocados o desprendidos, lo que agravó el impacto contra el pavimento y redujo las posibilidades de sobrevivir.

El Gabinete de Criminalística, junto a los fiscales de turno, trabajó en el sitio del hecho para recolectar pruebas que permitan establecer con mayor precisión cómo ocurrió el accidente. Hasta el momento no hay testigos presenciales, y se descartó la participación de otros vehículos.

Vecinos de la zona comentaron haber escuchado un fuerte estruendo seguido de gritos desesperados. La calle, ubicada cerca de una cancha y transitada habitualmente por motos y bicicletas, quedó con marcas visibles del accidente.

Golpe al narcotráfico en Río Negro: búnker de drogas y autos robados en un solo operativo

El cuerpo del joven fallecido fue trasladado a la morgue de General Roca para la autopsia. Mientras tanto, familiares y allegados del sobreviviente permanecen a la espera de noticias sobre su evolución. El hecho dejó una profunda tristeza en la comunidad y un recordatorio sobre la fragilidad de la vida al volante de una moto.