El hecho sucedió el pasado sábado en las aguas del Limay, a la altura de Picún Leufú, Neuquén. Allí, un joven de 22 años había salido a pasar el día a un camping junto a sus compañeros de trabajo y murió ahogado.

La víctima fue identificada como Jorge Alen Castro y era oriundo de la localidad misionera de Panambi, aunque vivía en Cutral Co. Su cuerpo fue hallado tras una intensa búsqueda de horas. El joven gritó diciendo que estaba cansado, pidió auxilio y ya no pudieron verlo más. Sus compañeros agregaron que no pudieron ayudarlo porque estaba ya en la mitad del brazo.

"El lugar está ubicado a 15 kilómetros de Picún Leufú, en dirección a Piedra del Águila. La zona es conocida como 'Alamo Guacho', queda justo en la desembocadura del río Limay en el Embalse Ezequiel Ramos Mexía. Ahí hay un camping situado en las cercanías de donde se ahogó esta persona y desde allí se hizo la comunicación a la localidad, avisando de la desaparición de este muchacho", contó en diálogo con LMN el comisario inspector Sergio Vega, de la Dirección de Seguridad Interior Cutral Co.

"Alrededor de las 20 lograron dar con el cuerpo que estaba sumergido a unos 3 metros de profundidad, en el mismo lugar donde se lo vio la última vez. Por directiva que se recibió de la fiscalía penal de Cutral Co, fue trasladado a la morgue del Hospital de Picún Leufú y, de allí, a Neuquén Capital para que se le practique la autopsia prevista para esta mañana", precisó.

Acto seguido, agregó que contactaron contactaron a sus familiares de Misiones y que un hermano con domicilio en Bahía Blanca será el encargado de hacer el reconocimiento y de recibir los restos del joven.

Teniendo en cuenta los casos de jóvenes que murieron ahogados en distintas localidades de la región intentando cruzar un río o dándose un chapuzón en lugares no habilitados, Vega pidió prudencia a los bañistas.

"Hay que tener respeto por las aguas. Un rio no es una pileta, es agua en movimiento. En este caso, si bien hay un camping cercano, es un lugar al que concurren muchos pescadores y no está habilitado como balneario", concluyó.