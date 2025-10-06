Un hecho de violencia familiar ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Cacique Limonao, en Caleta Olivia, donde dos hermanos se enfrentaron en una pelea que terminó con uno de ellos herido de arma blanca.

De acuerdo con la denuncia presentada por una mujer de 28 años, al regresar a su hogar encontró a sus hermanos, de 17 y 19 años, forcejeando y golpeándose. Con la colaboración de varios vecinos, consiguió separarlos.

No obstante, uno de los jóvenes tomó una botella de vidrio, la rompió y utilizó uno de los fragmentos para apuñalar en la pierna derecha a su hermano.

Con la ayuda de amigos, lograron contener al agresor y trasladar al herido al Hospital Zonal, donde fue atendido y dado de alta tras comprobarse que las lesiones eran leves.

Murió una docente al chocar contra un camión en la ruta 3

Al regresar al domicilio, los familiares se toparon nuevamente con el atacante, quien los esperaba con un cuchillo en la mano, aunque finalmente se retiró del lugar.

El secretario penal de turno, doctor Kevin Rearte, dispuso una medida de restricción que prohíbe al agresor acercarse al domicilio de la denunciante y de los demás familiares por un período de 10 días hábiles. En la causa interviene el Juzgado de Instrucción Penal N° 1.