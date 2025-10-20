Franco Nahuel Marcial, de apenas 18 años, permanece internado en estado crítico luego de haber sido baleado en la cabeza durante un confuso episodio ocurrido en el barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia. El violento hecho conmocionó a toda la comunidad, mientras las autoridades avanzan contrarreloj en la búsqueda de los responsables.

El ataque ocurrió el domingo por la noche, cerca de las 21:30. Una llamada al 911 alertó sobre disparos en la zona, pero cuando los agentes llegaron al lugar no hallaron rastros de violencia. Minutos después, una mujer detuvo a un patrullero y dio la alarma: un joven había sido herido de bala.

Los efectivos de la Comisaría Tercera acudieron de inmediato al punto indicado y encontraron a Franco tendido sobre el asfalto, con una herida de arma de fuego en la cabeza.

Rápidamente se solicitó asistencia médica y el joven fue trasladado al Hospital Zonal, donde los médicos confirmaron que presentaba una lesión perforante con orificio de salida. Su estado de salud es “grave”, y continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Mientras tanto, el Gabinete Criminalístico y la División de Investigaciones trabajan intensamente para esclarecer el caso. Aunque la policía desplegó un operativo en todo el barrio, por el momento no hay detenidos. Una de las principales pistas surgió a partir del testimonio de un amigo que acompañaba a Franco al momento del ataque, y se espera que en las próximas horas se concreten allanamientos.

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. Su pareja, que pidió mantener el anonimato, escribió un conmovedor pedido: “Está luchando por su vida y solo un milagro puede salvarlo”. Su cuñada, Brisa, también se sumó: “Metele pata, que sos fuerte y de esta salimos victoriosos”. En tanto, su prima Karen pidió una cadena de oración: “Primo, te pido que luches, que despiertes y no nos dejes”.

Los vecinos de la localidad también se unieron a la plegaria colectiva, compartiendo mensajes de esperanza y acompañamiento. En las redes abundan los deseos de recuperación para el joven, en una ciudad que este año ha sido escenario de graves hechos de violencia: el asesinato de Roberto Argel en febrero, el femicidio de Antonella Aybar en mayo y el crimen del ciudadano paraguayo Jorge Brunaga Ojeda en octubre.

La comunidad espera que la investigación avance y que pronto se haga justicia por Franco, el joven que hoy lucha por su vida mientras una ciudad entera reza por su recuperación.

Con información de La Opinión Austral