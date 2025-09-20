Un joven chocó y su auto se prendió fuego: tuvo que ser rescatado por otros conductores

Un violento accidente de tránsito tuvo lugar este viernes alrededor de las 20 horas en la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1243, frente al predio conocido como La Dolfina, en la ciudad de Plottier. Un automóvil que circulaba en dirección oeste impactó contra un poste de alumbrado público, se salió de la calzada y comenzó a prenderse fuego en la zona del motor tras el choque.

De acuerdo con el informe de los Bomberos Voluntarios de Plottier, al llegar al sitio del siniestro encontraron un solo vehículo involucrado, con su conductor inconsciente dentro del habitáculo.

Afortunadamente, varios automovilistas que pasaban por el lugar intervinieron de inmediato, logrando rescatar al hombre antes de que el fuego se extendiera por completo. Utilizaron extinguidores para controlar las llamas en los primeros minutos.

El conductor, un joven de 24 años, sufrió fuertes golpes en la cabeza producto del impacto. Personal del Hospital de Plottier acudió rápidamente y se encargó del traslado del herido a un centro de salud, donde permanece en observación bajo atención médica.

El hecho provocó demoras en el tránsito mientras trabajaban los equipos de emergencia. Las autoridades aún investigan las causas del accidente, aunque todo indica que el conductor habría perdido el control del vehículo antes de la colisión.

Con información de Mejor Informado