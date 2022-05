En la madrugada del viernes, personal de la Comisaría Segunda de Trelew fueron alertados de un incendio de un vehículo en el barrio Unión. A las 2:35 de la mañana se dirigieron a la intersección de la calle Lezana y Ricardo Berwin.

Allí se encontraron con un auto marca Renault 18 envuelto en llamas y solicitaron la intervención de los Bomberos Voluntarios, que arribaron al lugar de inmediato. La dotación logró controlar el foco pero el auto quedó completamente incinerado y, por fortuna, no hubo que lamentar heridos.

Horror en Trelew: una adolescente de 14 años encontró muerto a su bebé

El propietario del vehículo, un hombre de 59 años, explicó a la Policía que no conocía los motivos del daño y no quiso radicar la denuncia, indicando también que no tenia el seguro al día.

De todas formas, se solicitó la presencia de personal de Policía Científica, quienes tomaron secuencias fotograficas en el lugar.