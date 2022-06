Este viernes, a las 9:00 horas, se produjo un incendio devastador en una vivienda del Barrio Moreira en Trelew. En el momento del siniestro la casa estaba deshabitada, por lo que no hubo víctimas fatales que lamentar.

Según dijeron fuentes de Bomberos Voluntarios a ADNSUR, en el domicilio reside un joven que perdió la totalidad de los muebles y demás pertenencias, que fueron arrasadas por el fuego.

Este viernes no habían hecho aún las pericias para determinar las causas del siniestro. Las fuentes no descartan que pudiera haber sido provocado por un tercero de manera intencional.

El incendio de la cabaña de la Secretaría de Bosques de Chubut fue intencional y se perdió documentación importante

La casa, ubicada en las calle Laguna Paiva entre Gobernador Costa y Cuyame, fue devorada por las llamas en un 70 %. La construcción de material era un monoambiente donde vivía este joven.

Los Bomberos actuaron rápidamente en el lugar y evitaron que las llamas se propagaran a otros inmuebles. Desde el cuartel confirmaron que las pérdidas en el interior de esta vivienda "fueron totales".

La Fiscalía tomaría intervención en el caso de constatarse que el incendio fue intencional. No obstante, hasta que no se determinen las causas del incendio no habrá mayores novedades.