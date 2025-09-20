Un incendio provocó serios daños en un comercio dedicado a la venta de dulces y productos típicos en la zona de Cerro Amigo, en El Bolsón, durante la noche del viernes. El fuego demandó la intervención de cuatro dotaciones de bomberos junto con el apoyo de otros organismos. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Enzo Navarro, explicó cómo se desarrolló el operativo y confirmó que cerca de las 21 horas del viernes comenzaron a recibirse llamados de vecinos que alertaban sobre las llamas en el área del Cerro Amigo.

"De inmediato se despachó la unidad de interfase y se convocó a más personal. Al arribar al lugar, los bomberos constataron que una estructura dedicada a la venta de dulces y productos regionales estaba totalmente tomada por las llamas", explicó Navarro a Noticias del Bolsón.

En el operativo trabajaron cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, personal del SPLIF con unidad cisterna, efectivos de la Policía y personal de Protección Civil local, quienes coordinaron esfuerzos para controlar el siniestro.

La construcción, de aproximadamente 8 por 10 metros, resultó afectada en un 95 a 100 por ciento por las llamas. A pesar de la magnitud del incendio y los daños materiales, no se registraron personas heridas durante el episodio.

Las tareas de control y enfriamiento se extendieron por varias horas, quedando finalizadas pasada la medianoche, alrededor de las 00 horas del sábado, cuando los bomberos lograron asegurar completamente la zona afectada.