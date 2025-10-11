En una audiencia realizada este sábado, el juez penal Alejandro Soñis resolvió dictar la prisión preventiva por seis meses para Branco Durán, imputado como coautor del homicidio doblemente agravado de Ariel Nicolás Cardoso y del intento de homicidio de Federico Daniel Mujica. El hecho ocurrió el sábado 5 de octubre de 2025 en una estación de servicio de esta ciudad.

La Fiscalía, representada por el fiscal jefe Cristian Olazábal y la funcionaria Leila Ritta, solicitó la medida basándose en los "peligros procesales de fuga y entorpecimiento" de la investigación. Argumentaron que los hermanos de Durán están prófugos, que el imputado tiene medios económicos para huir y que ya estuvo cuatro días en fuga. "La investigación ha encontrado obstáculos desde el inicio", concluyó Olazábal.

Por su parte, la defensa a cargo de Guillermo Iglesias no se opuso a la legalidad de la detención ni a la formalización de la causa, aunque sí a la calificación legal y a la prisión preventiva. El defensor pidió la libertad de su asistido con medidas cautelares como la prohibición de salir de la ciudad y presentaciones periódicas, argumentando que Durán tiene domicilio en Comodoro y que no puede ser responsable de la fuga de sus hermanos.

Los detalles del crimen pactado

Según la investigación, en la madrugada del 5 de octubre, Branco Durán, junto a sus hermanos Tiago y Uriel, arribaron a la estación de servicio "JM Rodrigo" de avenida Irigoyen y Pellegrini con un plan previamente acordado: "acabar con la vida" de Ariel Cardoso, Federico Mujica y una tercera persona.

Una vez en el lugar, Uriel Durán se acercó a los tres vendedores ambulantes que se encontraban en el acceso al servicompras. Bajo la excusa de comprar medias y repasadores, invitó a Ariel Cardoso a acercarse al vehículo de la familia, un Fiat Punto Essence color rojo.

Cuando las víctimas se ubicaron al costado del auto, descendieron Tiago y Branco Durán. Los tres hermanos los increparon diciéndoles: "a ustedes los estábamos buscando". Inmediatamente, Branco y Tiago extrajeron armas de fuego de calibre .40 y 9 mm.

Branco Durán efectuó cuatro disparos contra Federico Mujica, causándole lesiones en el cuello y el tórax. Tiago Durán, por su parte, disparó dos veces contra Ariel Cardoso, impactando un proyectil en su cabeza y provocándole la muerte de manera casi instantánea por "traumatismo encéfalo craneano". La tercera persona logró escapar del lugar antes de que comenzaran los disparos. Los agresores huyeron luego en su vehículo por la avenida Irigoyen con dirección sur.

Disputa legal sobre la autoría

Durante la audiencia, la defensa no cuestionó la existencia del hecho, pero sí la calificación legal de coautoría. Guillermo Iglesias propuso la "teoría de la autoría paralela", sosteniendo que "el plan no tiene que ser colectivo" y que "cada uno acometió contra alguien", en referencia a que su asistido, Branco Durán, habría actuado específicamente contra Mujica.

Tras escuchar los argumentos, el juez Soñis declaró legal la detención de Branco Durán, formalizó la investigación penal en su contra y, ante los riesgos de fuga y entorpecimiento, decretó su prisión preventiva por seis meses. La discusión sobre la calificación legal del hecho quedó postergada para etapas posteriores del proceso.