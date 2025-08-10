Un trágico incendio registrado en la madrugada de este domingo en San Carlos de Bariloche provocó la muerte de un hombre y una mujer que se encontraban dentro de una vivienda ubicada en Otto Goedecke 1146, entre Vilcapugio y Yatasto, a pocas cuadras del centro de la ciudad.

Un hombre y una mujer murieron en un incendio que destruyó una vivienda en Bariloche

De acuerdo con la información brindada por el cuartel de Bomberos Voluntarios, el fuego comenzó alrededor de las 6:00 y se propagó con gran velocidad por el interior de la construcción, lo que impidió que las víctimas pudieran escapar.

En el lugar trabajaron seis dotaciones de bomberos del cuartel central y de dos destacamentos, además de una unidad cisterna proveniente del destacamento Melipal. Las tareas se concentraron en la extinción de las llamas, la remoción de escombros y el enfriamiento de la estructura para evitar nuevos focos.

Personal especializado de bomberos y de la policía rionegrina continúa con las pericias para determinar el origen del siniestro. La zona permanece acordonada y bajo custodia mientras se desarrolla la investigación.

