Un hombre y una mujer murieron en un incendio que destruyó una vivienda en Bariloche
El siniestro ocurrió este domingo cerca de las 6:00 en una casa ubicada a pocas cuadras del centro de la ciudad. Las víctimas quedaron atrapadas y no lograron salir a pesar de la rápida llegada de los bomberos. Investigan las causas.
Un trágico incendio registrado en la madrugada de este domingo en San Carlos de Bariloche provocó la muerte de un hombre y una mujer que se encontraban dentro de una vivienda ubicada en Otto Goedecke 1146, entre Vilcapugio y Yatasto, a pocas cuadras del centro de la ciudad.
De acuerdo con la información brindada por el cuartel de Bomberos Voluntarios, el fuego comenzó alrededor de las 6:00 y se propagó con gran velocidad por el interior de la construcción, lo que impidió que las víctimas pudieran escapar.
En el lugar trabajaron seis dotaciones de bomberos del cuartel central y de dos destacamentos, además de una unidad cisterna proveniente del destacamento Melipal. Las tareas se concentraron en la extinción de las llamas, la remoción de escombros y el enfriamiento de la estructura para evitar nuevos focos.
Personal especializado de bomberos y de la policía rionegrina continúa con las pericias para determinar el origen del siniestro. La zona permanece acordonada y bajo custodia mientras se desarrolla la investigación.