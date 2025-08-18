Un adolescente de 17 años sufrió un grave hecho la tarde del domingo, a pocas cuadras de su casa, cuando fue abordado por un hombre que lo obligó a subir a su auto. El menor fue liberado después de un tiempo cerca de una escuela. La madre radicó la denuncia policial. Ocurrió en Caleta Olivia, en Santa Cruz.

Eran cerca de las 18 horas cuando la víctima fue abordada por un hombre armado a pocas cuadras de su casa y obligado a subir a un auto rojo. El joven estuvo retenido durante veinte minutos hasta que finalmente fue liberado en cercanías de la Escuela 74.

La madre del menor, identificada como Valeria A., relató que: "Gracias a Dios está bien, pero pudo haber terminado en una tragedia. Quiero advertir a todos los papás y mamás porque en Caleta ya no estamos seguros," expresó.

Según el testimonio del joven, durante el trayecto el hombre lo hostigó físicamente: "Le tocaba una pierna y le olía la piel", contó la madre. Sin embargo, aclaró que su hijo no sufrió lesiones ni le robaron pertenencias.

El atacante sería un hombre robusto, de cabello largo y barba crecida, que se movilizaba en un Renault Clio rojo, de patente vieja y sin vidrios polarizados, según publicó Info Caleta.

La mujer destacó el acompañamiento recibido al radicar la denuncia en la comisaría Quinta: "Nos atendieron muy bien en la Comisaría del Rotary, pero este hombre anda suelto y puede hacerle lo mismo a otro chico. Por eso lo hago público."

La División de Investigaciones (DDI) ya trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del vehículo y dar con el sospechoso.

Finalmente, la mamá del menor indicó que su hijo coincidió con ella en difundir lo sucedido para alertar a toda la comunidad en general: “No quiere que a otro le pase lo mismo que le pasó a él. Este tipo está loco, te puede apuntar a vos, a mí, a cualquiera. Caleta ya no es el Caleta de antes.”